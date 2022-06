F1 | Binotto | “Vogliamo entrambi i Mondiali | l’ambizione è quella di vincere sempre”

(Di sabato 11 giugno 2022) Il Team Principal della Ferrari Mattia, alla viglia del GP d’Azerbaijan, ha parlato ai microfoni di Sky della stagione in corso e degli obbiettivi futuri della scuderia di Maranello. “Non c’è dubbio che oggi, guardando la classifica dopo sette GP,di ogni singolo elemento del team sia elevata. E, nessuno del team si tira indietro, ma vanno distinti gli obiettivi dalle ambizioni”.poi aggiunge: “Non ci accontentiamo nemmeno diun Mondiale, lise guardiamo al. E così l’anno prossimo, e quello successivo ancora. Poi, però, bisogna distinguere tra obiettivi e ambizioni. Veniamo da anni difficili e ci siamo ...

