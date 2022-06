Domani alle urne oltre 900 comuni | un test nazionale Meloni voterà a Roma alla scuola Bachelet

(Di sabato 11 giugno 2022) Amministrative e referendum sulla giustizia:gli elettori sono chiamati a rinnovare 974 consigli comunali e a esprimersi sui quesiti promossi da radicali e Lega sul futuro della farraginosa macchina giudiziaria italiana. Reduce da un tour de force elettorale, ieri la chiusura a Rieti (dove FdI esprime il candidato a sindaco Sinibaldi) e a L’Aquila (ove il sindaco uscente Biondi si ricandida per il bis, Giorgiaha annunciato cheal seggio dellaVittorioa Viale Beata Vergine del Carmelo.nellaA conferma dell’impegno di Fratelli d’Italia per questa tornata elettorale che si preannuncia positiva per la destra, lunedì l’ex ...

... la richiesta di aiuti militari e tecnologici, cui si aggiunge nell'incontro con la deputy speaker della Rada (il parlamento, nel cui giardino sono scavate le trincee ecui finestre campeggiano ...Pescara. Chiusa la campagna elettorale - oggi è giornata di 'silenzio elettorale' -, domenica 12 giugno, è election day: si vota dalle ore 7ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi ... Francia, domani alle urne: l'alleanza di sinistra Nupes in testa nell'ultimo sondaggio Premiati i vincitori del 55° Premio Andersen-Baia delle Favole a Sestri Levante. Vince Beatrice Lucchesi con “È questione di un attimo”.Un ministero per tre. Due donne, Teresa Cantileno e Sandra Minucci, e un uomo, Domenico Cifaldi, che questa domenica nella chiesa parrocchiale di San Pio X accederanno al lettorato. Lo conferirà loro ...