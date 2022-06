Covid, oggi nel Lazio 2942 casi positivi e 3 decessi: il bollettino aggiornato (Di sabato 11 giugno 2022) Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio dei contagi Covid da parte degli uffici della Regione e delle Asl dislocate sul territorio. Ogni giorno arriva puntuale come sempre il bollettino, anche in questo periodo in cui il virus è largamente sotto controllo. Si tratta di una precauzione necessaria per poter accompagnare definitivamente la pandemia verso la fine senza ”sorprese improvvise”. Ecco i dati per oggi, sabato 11 giugno. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie a Sabaudia: positivo un insegnante di danza I numeri del Covid oggi 11 giugno Nuovi contagi: 2942 (ieri 2795, scorsa settimana 2817) la scorsa settimana eravamo nel ponte del 2 giugno, i dati non sono confrontabili. Trend al 0,18% (ieri 0,17%) Ricoverati: -28 (settimanale -83, scorsa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022). Continua l’opera di monitoraggio dei contagida parte degli uffici della Regione e delle Asl dislocate sul territorio. Ogni giorno arriva puntuale come sempre il, anche in questo periodo in cui il virus è largamente sotto controllo. Si tratta di una precauzione necessaria per poter accompagnare definitivamente la pandemia verso la fine senza ”sorprese improvvise”. Ecco i dati per, sabato 11 giugno. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie a Sabaudia: positivo un insegnante di danza I numeri del11 giugno Nuovi contagi:(ieri 2795, scorsa settimana 2817) la scorsa settimana eravamo nel ponte del 2 giugno, i dati non sono confrontabili. Trend al 0,18% (ieri 0,17%) Ricoverati: -28 (settimanale -83, scorsa ...

