Cantù-Scafati stasera in tv: orario e diretta streaming gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A2 (Di sabato 11 giugno 2022) L’orario e come vedere in diretta Acqua S. Bernardo Cantù-Givova Scafati, sfida valida come gara-4 della finale del Tabellone Argento dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. Con la vittoria in gara-3, la formazione lombarda ha annullato il primo match point agli avversari, e puntano a sfruttare la seconda sfida casalinga per pareggiare la Serie e rimandare il verdetto a gara-5. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di sabato 11 giugno, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) L’e come vedere inAcqua S. Bernardo-Givova, sfida valida come-4 delladel Tabellone Argento deidiA2 2021/di. Con la vittoria in-3, la formazione lombarda ha annullato il primo match point agli avversari, e puntano a sfruttare la seconda sfida casalinga per pareggiare lae rimandare il verdetto a-5. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di sabato 11 giugno, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una...

Pubblicità

DailyNews79 : Cantù batte Scafati. Si va a gara 4 - La Provincia di Como - grafuio : RT @tennis3colore: Tutti a commentare Virtus-Olimpia mentre io sono già in ansia per gara 4 della finale playoff Cantù-Scafati #serieatipo - Danyboy1991 : RT @basketinside360: A2 LNP - I provvedimenti disciplinari di Cantù-Scafati di gara 3 - - basketinside360 : A2 LNP - I provvedimenti disciplinari di Cantù-Scafati di gara 3 - - DailyBasket_it : A2- Finale playoff Gara4 Cantu vs Scafati il preview -