Calcio | Mancini promuove gli esordienti | ' Gatti ed Esposito hanno fatto bene'

(Di sabato 11 giugno 2022) Wolverhampton, 11 giu. -(Adnkronos) - "era un po' teso prima della partita poi si è un po' rilassato. Lui ed". Il ct dell'Italia RobertogliFederico, in campo per tutti i 90 minuti contro l'Inghilterra, e Salvatore, entrato nella ripresa. "Anche quando è entrato Gnonto ha dato vivacità, direi chetutti", aggiungeai microfoni di Rai Sport.

Manca ancora un po' di incisività sotto porta: " Noi dobbiamo migliorare molto quando siamo lì - aggiunge- dobbiamo fare gol . Non dobbiamo sbagliare, su questo dobbiamo migliorare. A volte ...Terzo risultato utile di fila per la nuova Italia di Roberto. Dopo la pesante sconfitta con l'Argentina, sono arrivati una vittoria e due pareggi nella Nations League. Lo 0 - 0 con l'Inghilterra soddisfa a metà il commissario tecnico. "Abbiamo avuto tre ...WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - Roberto Mancini sorride, senza esaltarsi, per il pareggio della sua giovane Italia contro l'Inghilterra, nella terza gara, in trasferta, di Nations League: "Abbiamo avuto ...Inghilterra ed Italia non vanno oltre uno 0-0 nella terza giornata di Nations League . Nonostante la chiusura a reti inviolate, però, al Molineux Stadium di ...