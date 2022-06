Beach volley, Mondiali Roma 2022: esordio vincente per Dal Corso/Windisch. Battuti i Grimalt 2-0 (Di sabato 11 giugno 2022) Grande esordio per Gianluca Dal Corso e Jakob Windisch ai Mondiali di Beach volley 2022. Gli azzurri, nella sfida valida per la Pool I, battono 2-0 (21-17 21-19) i fratelli cileni Marco ed Esteban Grimalt. Ottimo inizio degli azzurri che vanno subito sul 3-7 e successivamente sul 14-17, chiudendo il primo set, molto ben giocato, sul 21-17. Praticamente identico il perCorso del secondo set, con i cileni che però, dopo il 14-17, si rifanno sotto e si portano sul 19-20, ma gli azzurri, senza affanni, sono molto bravi a chiudere 21-19. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Grandeper Gianluca Dale Jakobaidi. Gli azzurri, nella sfida valida per la Pool I, battono 2-0 (21-17 21-19) i fratelli cileni Marco ed Esteban. Ottimo inizio degli azzurri che vanno subito sul 3-7 e successivamente sul 14-17, chiudendo il primo set, molto ben giocato, sul 21-17. Praticamente identico il perdel secondo set, con i cileni che però, dopo il 14-17, si rifanno sotto e si portano sul 19-20, ma gli azzurri, senza affanni, sono molto bravi a chiudere 21-19. RISULTATI E CLASSIFICHE IL PROGRAMMA COMPLETO IL MONTEPREMI SportFace.

