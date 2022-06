Atalanta, Brembo premia i giovani più diligenti e studiosi (Di sabato 11 giugno 2022) Zingonia. Si è svolta presso l’Accademia Favini, quartier generale del Settore giovanile al Centro Bortolotti di Zingonia, la cerimonia di consegna del “Premio Brembo” 2021-2022. Giunto alla sua quarta edizione, è un progetto ideato con Brembo, Top Sponsor del Settore giovanile nerazzurro, che riserva una particolare attenzione non solo alla crescita sportiva ma anche e soprattutto ai valori umani e comportamentali dei giovani che si formano nell’Atalanta. Anche quest’anno i riconoscimenti sono andati ai ragazzi e alle ragazze più meritevoli dalla Primavera all’Under 15, secondo un criterio di scelta che ha tenuto in considerazione non solo l’aspetto strettamente sportivo, ma anche e soprattutto i risultati scolastici ed il comportamento. Un riconoscimento speciale è andato per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022) Zingonia. Si è svolta presso l’Accademia Favini, quartier generale del Settorele al Centro Bortolotti di Zingonia, la cerimonia di consegna del “Premio” 2021-2022. Giunto alla sua quarta edizione, è un progetto ideato con, Top Sponsor del Settorele nerazzurro, che riserva una particolare attenzione non solo alla crescita sportiva ma anche e soprattutto ai valori umani e comportamentali deiche si formano nell’. Anche quest’anno i riconoscimenti sono andati ai ragazzi e alle ragazze più meritevoli dalla Primavera all’Under 15, secondo un criterio di scelta che ha tenuto in considerazione non solo l’aspetto strettamente sportivo, ma anche e soprattutto i risultati scolastici ed il comportamento. Un riconoscimento speciale è andato per ...

