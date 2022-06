Alberto Matano matrimonio, il conduttore racconta alcuni retroscena sulla sua relazione (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi per Alberto Matano è un giorno davvero speciale, ovvero quello del suo matrimonio. Dopo ben 15 anni di fidanzamento lui e il suo compagno Riccardo Mannino si diranno “Sì”. A celebrare la loro unione civile l’amatissima signora della Domenica Mara Venier. Il conduttore de La Vita in Diretta aveva fatto coming out durante la trasmissione dopo che il ddl Zan non era stato approvato e parlando di omofobia aveva aggiunto: “È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”. Ora che la sua vita privata è venuta allo scoperto, alle pagine del Corriere della Sera ha rilasciato una lunga intervista raccontando alcuni retroscena sulla sua relazione.



Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso ... Leggi su tvzap (Di sabato 11 giugno 2022) Oggi perè un giorno davvero speciale, ovvero quello del suo. Dopo ben 15 anni di fidanzamento lui e il suo compagno Riccardo Mannino si diranno “Sì”. A celebrare la loro unione civile l’amatissima signora della Domenica Mara Venier. Ilde La Vita in Diretta aveva fatto coming out durante la trasmissione dopo che il ddl Zan non era stato approvato e parlando di omofobia aveva aggiunto: “È successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provatomia pelle”. Ora che la sua vita privata è venuta allo scoperto, alle pagine del Corriere della Sera ha rilasciato una lunga intervistandosuaFinalmente è arrivato il giorno tanto atteso ...

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - angelosoricaro : non mi frega un cazzo delle qualifiche io voglio le foto del matrimonio di Alberto Matano - lore_bi : RT @redazionerumors: Alberto Matano si sposa: Riccardo Mannino oggi diventerà suo marito #AlbertoMatano - infoitcultura : Mara Venier si commuove per matrimonio Alberto Matano/ 'Lui e Riccardo bellissimi' - lore_bi : RT @patriziaegle: #AlbertoMatano Ho pieno rispetto per Alberto Matano e il suo compagno. Giusta la battaglia per i diritti LGBTQ ma provo p… -