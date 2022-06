Ultime Notizie – Svezia in Nato: “Vogliamo fare progressi con Turchia” (Di venerdì 10 giugno 2022) L’obiettivo della Svezia è compiere “progressi” costruttivi con la Turchia, che ha espresso forti perplessità sull’ingresso del Paese scandinavo nella Nato a causa della presenza sul suo territorio di membri di organizzazioni curde ritenute “terroristiche” da Ankara. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, durante un discorso in Parlamento. “La nostra domanda ha ricevuto ampio sostegno tra i membri della Nato”, ha affermato Linde, citata dai media locali, riferendosi alla richiesta di adesione all’Alleanza presentata insieme alla Finlandia sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. “La nostra ambizione è, in uno spirito costruttivo, fare progressi sulle questioni sollevate dalla Turchia”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) L’obiettivo dellaè compiere “” costruttivi con la, che ha espresso forti perplessità sull’ingresso del Paese scandinavo nellaa causa della presenza sul suo territorio di membri di organizzazioni curde ritenute “terroristiche” da Ankara. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, durante un discorso in Parlamento. “La nostra domanda ha ricevuto ampio sostegno tra i membri della”, ha affermato Linde, citata dai media locali, riferendosi alla richiesta di adesione all’Alleanza presentata insieme alla Finlandia sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina. “La nostra ambizione è, in uno spirito costruttivo,sulle questioni sollevate dalla”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get ...

