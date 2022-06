Ucraina, Zelensky: "Nostre forze stanno tenendo duro a Severodonetsk" (Di venerdì 10 giugno 2022) Kiev, 10 giu. (Adnkronos) - Le forze ucraine stanno "tenendo duro" a Severodonetsk, città dell'Ucraina orientale dove si combatte strada per strada e la cui eventuale conquista da parte russa, secondo gli esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio notturno. Zelensky ha sottolineato che diverse "città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo" e ha aggiunto che le forze ucraine hanno fatto progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv e stanno "liberando la nostra terra". Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Kiev, 10 giu. (Adnkronos) - Leucraine" a, città dell'orientale dove si combatte strada per strada e la cui eventuale conquista da parte russa, secondo gli esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto messaggio notturno.ha sottolineato che diverse "città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave,resistendo" e ha aggiunto che leucraine hanno fatto progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv e"liberando la nostra terra".

