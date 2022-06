(Di venerdì 10 giugno 2022) Stefanohato unLaura, breve, seppur intenso e significativo per il momento vissuto. L’ex calciatore, precisamente portiere, si è sottoposto di recente a un’operazione a causa di un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, una situazione che aveva spaventato la sua famiglia e tutti gli appassionati di sport italiani.l’intervento di neurochirurgia,sta procedendo con un percorso di riabilitazione; il tutto, senza dimenticare l’affetto verso lae compagna di sempre. “S+L”: questo il chiaro messaggio di Stefanoconsorte, pubblicato dal figlio Andrea tramite i social network, un gesto che fa comprendere come il recupero ...

Pubblicità

sportface2016 : #Tacconi dedica un biglietto d'amore alla moglie dopo l'operazione: 'S+L Love' - infoitsport : Stefano Tacconi prova a scrivere alla moglie: la dedica dopo l’operazione postata dal figlio - serieB123 : Stefano Tacconi prova a scrivere alla moglie: la dedica dopo l’operazione postata dal figlio - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Tacconi scrive a fatica dopo l’ultima operazione. Dedica alla moglie: «S+L, amore» - Corriere : Tacconi scrive a fatica dopo l’ultima operazione. Dedica alla moglie: «S+L, amore» -

FREEDOM7 Non viene chiamata in causa per buona parte della prima frazione di gioco, a ... appena un minuto dopo aver preso posizione in campo, esultanza conalla mamma in tribuna. ...... l'aiuto regista Augusta Grecchi, l'attrice Carolina Migli e il musicista Marco, unitamente ... È straordinario il lavoro che tutti gli anni il Comune di Travoa Giana Anguissola ...Ad annunciarlo su Instagram è il figlio Andrea. «Subito dopo l’operazione papà ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S+L (l’iniziale sua e di mia mamma) con love», ha scritto il figlio dell’ex J ...L'ex portiere della Juve è stato nuovamente sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di lunedì. S+L (l'iniziale sua e di mia mamma) con love', ha scritto in una storia su Instagram Andrea Tac ...