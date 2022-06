Spotify punta su podcast e audiolibri per diventare 10 volte più grande (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Conquistare 1 miliardo di utenti, 50 milioni di creator entro il 2030 e soprattutto raggiungere 100 miliardi di ricavi l'anno, con un margine lordo del 40%. Sono questi i piani di Spotify, piattaforma di streaming musicale quotata alla borsa di New York dal 2018, secondo l'amministratore delegato e co-founder Daniel Ek. Lo svedese ha messo uno accanto all'altro gli obiettivi della compagnia nel corso del secondo (il primo dalla quotazione) Investor Day, l'incontro con gli investitori, della società. A oggi Spotify conta 422 milioni di utenti, tra cui 182 milioni di abbonati a Spotify Premium, su 183 paesi. Perché il piano di Ek si realizzi Spotify dovrebbe far crescere le sue entrate di quasi 10 volte rispetto ai ricavi del 2021 di 11,4 miliardi di dollari. "Stiamo accelerando il nostro percorso ... Leggi su agi (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Conquistare 1 miliardo di utenti, 50 milioni di creator entro il 2030 e soprattutto raggiungere 100 miliardi di ricavi l'anno, con un margine lordo del 40%. Sono questi i piani di, piattaforma di streaming musicale quotata alla borsa di New York dal 2018, secondo l'amministratore delegato e co-founder Daniel Ek. Lo svedese ha messo uno accanto all'altro gli obiettivi della compagnia nel corso del secondo (il primo dalla quotazione) Investor Day, l'incontro con gli investitori, della società. A oggiconta 422 milioni di utenti, tra cui 182 milioni di abbonati aPremium, su 183 paesi. Perché il piano di Ek si realizzidovrebbe far crescere le sue entrate di quasi 10rispetto ai ricavi del 2021 di 11,4 miliardi di dollari. "Stiamo accelerando il nostro percorso ...

Pubblicità

SaRa___TCCP : RT @lostjnpieces: la rottura di cazzo che sta subendo elodie per stare in posizioni alte in classifica fimi e spotify è allucinante, ma per… - RevriteTheStars : RT @lostjnpieces: la rottura di cazzo che sta subendo elodie per stare in posizioni alte in classifica fimi e spotify è allucinante, ma per… - aini8riv : RT @lostjnpieces: la rottura di cazzo che sta subendo elodie per stare in posizioni alte in classifica fimi e spotify è allucinante, ma per… - Valyrianblood__ : RT @lostjnpieces: la rottura di cazzo che sta subendo elodie per stare in posizioni alte in classifica fimi e spotify è allucinante, ma per… - botticelli_luca : RT @lostjnpieces: la rottura di cazzo che sta subendo elodie per stare in posizioni alte in classifica fimi e spotify è allucinante, ma per… -