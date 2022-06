Sergio Perez il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio dell’Azerbaijan (Di venerdì 10 giugno 2022) È di , valevole per l’ottava tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota messicano, sul circuito di Baku, firma il crono di 1:45.476 e precede la Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per l’altra Red Bull di Max Verstappen appena davanti alla rossa di Carlos Sainz, quarto in queste FP1. Ottima quinta piazza per Fernando Alonso, che chiude davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, sesto. Settimo tempo per l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, che precede l’altra Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Pierre Gasly, mentre la Alpine di Esteban Ocon chiude la top ten. Undicesimo crono per Lando Norris davanti a Lance Stroll e Kevin Magnussen. Alle ore 16 appuntamento con la seconda sessione del venerdì. In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con 3 appuntamenti in pista, a partire dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) È di , valevole per l’ottava tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota messicano, sul circuito di Baku, firma il crono di 1:45.476 e precede la Ferrari di Charles Leclerc. Terzoper l’altra Red Bull di Max Verstappen appena davanti alla rossa di Carlos Sainz, quarto in queste FP1. Ottima quinta piazza per Fernando Alonso, che chiude davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, sesto. Settimoper l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, che precede l’altra Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Pierre Gasly, mentre la Alpine di Esteban Ocon chiude la top ten. Undicesimo crono per Lando Norris davanti a Lance Stroll e Kevin Magnussen. Alle ore 16 appuntamento con la seconda sessione del venerdì. In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con 3 appuntamenti in pista, a partire dalla ...

