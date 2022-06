Sei Sorelle, anticipazioni puntata del 10 giugno: la verità dietro l’infortunio di Miguel (Di venerdì 10 giugno 2022) La puntata di oggi di Sei Sorelle vedrà lo sviluppo di alcune trame già iniziate. Mentre in fabbrica le Sorelle Silva devono fare i conti con un infortunio, a casa Elisa, la più piccola, ha avuto un colpo di fulmine con la persona sbagliata e questo la porterà ad escogitare modi complessi e stravaganti per poter passare del tempo con l’oggetto del suo desiderio romantico. Miguel e l’infortunio: i sospetti sul macchinario inceppato In fabbrica è avvenuta una tragedia: Miguel, aiutando Celia e Petra a manovrare un macchinario particolarmente complesso, ha avuto un incidente. La sua mano è ferita: Cristobal, che lo visiterà, gli spiegherà che la prognosi non è affatto benevola. Celia e Petra, dal canto loro, si sentono in colpa per quanto accaduto ed al contempo non si spiegano cosa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 giugno 2022) Ladi oggi di Seivedrà lo sviluppo di alcune trame già iniziate. Mentre in fabbrica leSilva devono fare i conti con un infortunio, a casa Elisa, la più piccola, ha avuto un colpo di fulmine con la persona sbagliata e questo la porterà ad escogitare modi complessi e stravaganti per poter passare del tempo con l’oggetto del suo desiderio romantico.: i sospetti sul macchinario inceppato In fabbrica è avvenuta una tragedia:, aiutando Celia e Petra a manovrare un macchinario particolarmente complesso, ha avuto un incidente. La sua mano è ferita: Cristobal, che lo visiterà, gli spiegherà che la prognosi non è affatto benevola. Celia e Petra, dal canto loro, si sentono in colpa per quanto accaduto ed al contempo non si spiegano cosa ...

