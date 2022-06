SBK Misano | Rinaldi | Mi manca qualcosa | ma penso di poterla trovare

Pubblicità

infoitsport : SBK 2022. GP D'ITALIA, Toprak Razgatlioglu primo nelle FP1 di Misano - infoitsport : SBK a Misano, la FP1 è di Razgatlioglu - infoitsport : SBK 2022, Rea: “A Misano atmosfera fantastica. Primo weekend estivo” - infoitsport : Diretta Sbk 2022/ Superbike streaming video tv: in pista per la FP2! Gp Italia Misano - infoitsport : SBK 2022. GP D'ITALIA, Alvaro Bautista è il più veloce nelle libere di Misano -

, Bautista: "Tornare alla moto del test è stata la mia salvezza" Rinaldi soddisfatto: "Siamo in quattro in un decimo, non posso lamentarmi" Prove più che positive quindi per il #21, che si ...In termini di gomme quella anteriore soffre un po', vediamo come possiamo migliorare questo aspetto." Le tattiche di Rea per la vittoria Storicamente la Ducati è andata sempre bene a. Lo ..."Sto cercando di essere al 100% per lottare con Toprak, Johnny e Alvaro" dice l'italiano, parlando del suo venerdì e degli obiettivi per il futuro ...Appuntamento adesso naturalmente a domani mattina, quando la diretta Sbk entrerà definitivamente nel vivo del weekend della Superbike a Misano. IN PISTA PER LA FP2. Tra pochi minuti ripartirà la diret ...