Salernitana | firmata proroga sull’uso dello stadio Arechi VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Pochi minuti prima della conferenza stampa per presentare la partita di beneficenza con la quale domenica 19 giugno a Salerno verrà festeggiato il compleanno della società granata in una partita tra la nazionale cantanti e i calciatori che hanno fatto la storia della, nella stanza del sindaco Vincenzo Napoli c’era già un goal segnato: con l’amministratore delegato dellacalcio, Maurizio Milan il Comune di Salerno ha siglato l’accordo per ladelle, il Campo Volpe e ribadito l’impegno sancito già con la costituzione di un comitato tecnico a valutare l’ipotesi per la realizzazione di un centro sportivo nel comune capoluogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.