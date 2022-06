Rinnovi Maldini e Massara, iniziati i colloqui con la nuova proprietà: le ultime (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Milan avrebbe avviato i primi colloqui per trovare l’intesa con i Rinnovi di Maldini e Massara, con i contratti a scadenza a giugno Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan oltre al mercato si starebbe parlando dei Rinnovi di Maldini e Massara. Con i contratti in scadenza al 30 giugno è fondamentale per i rossoneri bloccare i due dirigenti per poi tuffarsi a capofitto sul mercato e chiudere le trattative intavolate in questi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Milan avrebbe avviato i primiper trovare l’intesa con idi, con i contratti a scadenza a giugno Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan oltre al mercato si starebbe parlando deidi. Con i contratti in scadenza al 30 giugno è fondamentale per i rossoneri bloccare i due dirigenti per poi tuffarsi a capofitto sul mercato e chiudere le trattative intavolate in questi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

