Rebel Wilson svela la propria omosessualità presentando ufficialmente (sui social) la sua fidanzata. Sono innamoratissime (Di venerdì 10 giugno 2022) Coming out e presentazioni ufficiali. Rebel Wilson sorprende tutti. E lo fa via social presentando ai follower il suo nuovo amore. Si tratta di Ramona Agruma, fondatrice del marchio di abbigliamento Lemon Ve Limon. Un post che è anche un coming out. Fino a questo momento, infatti, l’attrice e comica australiana non aveva mai rilasciato dichiarazioni sul suo orientamento sessuale. Ora, invece, dichiara apertamente tutto il suo amore alla nuova compagna. Rebel Wilson: la simpaticissima attrice australiana guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 giugno 2022) Coming out e presentazioni ufficiali.sorprende tutti. E lo fa viaai follower il suo nuovo amore. Si tratta di Ramona Agruma, fondatrice del marchio di abbigliamento Lemon Ve Limon. Un post che è anche un coming out. Fino a questo momento, infatti, l’attrice e comica australiana non aveva mai rilasciato dichiarazioni sul suo orientamento sessuale. Ora, invece, dichiara apertamente tutto il suo amore alla nuova compagna.: la simpaticissima attrice australiana guarda le foto ...

