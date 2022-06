Programmi TV di stasera, venerdì 10 giugno 2022. Su Canale 5 tre nuovi episodi di New Amsterdam 4 (Di venerdì 10 giugno 2022) New Amsterdam 4 Rai1, ore 21.25: Con il Cuore – Nel Nome di Francesco Novità Intrattenimento. Si rinnova quest’anno l’appuntamento in diretta dal piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Carlo Conti, con la partecipazione di Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek, Al Bano e Raoul Bova, conduce la serata benefica promossa dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. L’intento solidale è di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti e anche di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina.La serata, tra spettacolo, cultura e spiritualità, vedrà anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Sarà ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 giugno 2022) New4 Rai1, ore 21.25: Con il Cuore – Nel Nome di Francesco Novità Intrattenimento. Si rinnova quest’anno l’appuntamento in diretta dal piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Carlo Conti, con la partecipazione di Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek, Al Bano e Raoul Bova, conduce la serata benefica promossa dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. L’intento solidale è di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti e anche di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina.La serata, tra spettacolo, cultura e spiritualità, vedrà anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Sarà ...

