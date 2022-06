Ospina e Meret, due poli opposti su cui il Napoli riflette: la situazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Una delle scelte più importanti che il Napoli dovrà fare in vista della prossima stagione sarà quella relativa al portiere titolare. Nell’ultimo campionato di Serie A David Ospina ha disputato 31 partite, incassando 25 reti mantenendo la porta inviolata 13 volte. Solo 7 match invece per Alex Meret, che ha invece subito sei gol, collezionando tre clean sheet e trovando più spazio in Europa League. L’ex Udinese, acquistato dal Napoli per 26 milioni di euro nell’estate del 2019, non ha finora ripagato le grandi aspettative che la piazza riponeva su di lui al momento del suo arrivo. Meret e il suo entourage sono stati chiari per la prossima stagione: o il numero uno potrà viverla da protagonista – quindi senza Ospina – oppure si valuterà l’addio. FOTO: Getty – ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Una delle scelte più importanti che il Nadovrà fare in vista della prossima stagione sarà quella relativa al portiere titolare. Nell’ultimo campionato di Serie A Davidha disputato 31 partite, incassando 25 reti mantenendo la porta inviolata 13 volte. Solo 7 match invece per Alex, che ha invece subito sei gol, collezionando tre clean sheet e trovando più spazio in Europa League. L’ex Udinese, acquistato dal Naper 26 milioni di euro nell’estate del 2019, non ha finora ripagato le grandi aspettative che la piazza riponeva su di lui al momento del suo arrivo.e il suo entourage sono stati chiari per la prossima stagione: o il numero uno potrà viverla da protagonista – quindi senza– oppure si valuterà l’addio. FOTO: Getty – ...

Pubblicità

Calciomercatin1 : #cragno e #sirigu per la @sscnapoli se #ospina e #meret partono. Come la vedete ? @Torrenapoli1 @MarcoDiMaro @Chiariello_CS - Raffaeleamato04 : Mertens, Ospina,Koulibaly, Fabian NON rinnovano, con i primi che andranno via quest'estate. Insigne è già via Pol… - MarioIlliano3 : @davide_luise Davide ma come si può ripartire da Meret?Un portiere sfiduciato dall allenatore dopo Empoli e a fine… - razzano_luigi : @Compabele @sscnapoli @MrAncelotti Perché secondo te 'senza leader' ci riferiamo a Koulibaly, Ospina e Mertens o a… - davide_luise : Attenzione in porta scelta basata solo sui rumors delle ultime settimane. Ho da sempre preferito Ospina e farei di… -