Maurizio Costanzo tranchant su Giletti: «Perchè va a rompere le balle al Cremlino. Stesse a Roma o facesse l’inviato con scritto Press in Ucraina» (Di venerdì 10 giugno 2022) Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo non le manda a dire. Nel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri – dal titolo “Facciamo finta che” – il giornalista, nell’ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell’io sociale, ha commentato con poche parole la vicenda di Massimo Giletti in Russia. All’analisi di Raffaele Morelli “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”, Costanzo ha ribattuto: “Perché va a rompere le balle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 giugno 2022)non le manda a dire. Nel programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri – dal titolo “Facciamo finta che” – il giornalista, nell’ambito di un discorso con il professor Raffaele Morelli a proposito dell’io sociale, ha commentato con poche parole la vicenda di Massimoin Russia. All’analisi di Raffaele Morelli “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”,ha ribattuto: “Perché va alealin uno studio dioppure vai a farecon...

