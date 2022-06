Maddalena Corvaglia | la giacca è aperta | il prevedibile incidente manda in delirio i fan

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 10 giugno 2022) Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio, showgirl protagonista di un programma decisamente noto. Dalla passione per il calcio con l’Inter nel suo cuore all’aspetto professionale con la bellissima esperienza a Striscia la Notizia fino al lato sentimentale. Ecco, una tra le donne più belle e affascianti che ci siano. InstagramIniziamo con il punto di vista professionale e, sotto questo aspetto, non possiamo non menzionale la sua avventura a Striscia la notizia, il famosa programma che va in onda nel preserale di Canale Cinque.venne scelta come velina bionda al fianco di Elisabetta Canalis. Restando in ambito lavorativo dobbiamo sottolineare la conduzione di Paperissima Sprint, versione estiva, al fianco di Brumotti e della ...