Lotteria degli Scontrini: i vincitori dell’estrazione del 9 giugno 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Come ogni settimana, anche ieri, giovedì 9 giugno, c’è stata la quarta estrazione della Lotteria degli Scontrini, con ben 15 premi in palio. Ma chi ha vinto? Chi è stato il ‘fortunato’? E quali sono i codici da tenere in considerazione? I codici vincenti dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini di ieri Ieri, come accade ogni giovedì, c’è stata la classica estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, quella relativa alle spese che sono state effettuate dai cittadini dal 30 maggio scorso al 5 giugno. Ben 30 i premi assegnati: 15 dal valore di 25.000 euro per gli acquirenti e 15 da 5.000 euro per gli esercenti, i titolari delle attività che ‘partecipano’. Ecco, di seguito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Come ogni settimana, anche ieri, giovedì 9, c’è stata la quarta estrazione della, con ben 15 premi in palio. Ma chi ha vinto? Chi è stato il ‘fortunato’? E quali sono i codici da tenere in considerazione? I codici vincentidelladi ieri Ieri, come accade ogni giovedì, c’è stata la classica estrazione settimanale della, quella relativa alle spese che sono state effettuate dai cittadini dal 30 maggio scorso al 5. Ben 30 i premi assegnati: 15 dal valore di 25.000 euro per gli acquirenti e 15 da 5.000 euro per gli esercenti, i titolari delle attività che ‘partecipano’. Ecco, di seguito, ...

Pubblicità

CorriereCitta : Lotteria degli Scontrini: i vincitori dell’estrazione del 9 giugno 2022 - byb80 : Con mio estremo disappunto scopro che hanno estratto i 5 milioni di premio della lotteria degli scontrini e non sono io ad aver vinto - danielegentile0 : @Aless_Volpes Cioè, più o meno i dati inseriti in rete per partecipare alla lotteria degli scontrini ???? - ws_hel : RT @ws_hel: Giocate questi numeri alla lotteria! La continua ricorrenza di questi ci ricorda lieti momenti vincenti! 21 - _Facezia_ : @Doxaliber MAI, però, che vinca quella degli scontrini o la Lotteria Italia... -