L’Iran spegne 27 videocamere dell’Agenzia per l’Energia Atomica che monitoravano le centrali | ora l’accordo rischia di naufragare

(Di venerdì 10 giugno 2022) Mentre le telecamere di tutto il mondo sono accese sulla guerra in Ucraina, in Iran la notizia del giorno riguarda il loro – problematico – spegnimento. Ventisette dispositivi di videosorveglianza installati dall’Agenzia Internazionale per(Aiea) in diversi siti nucleari iraniani sono state disattivate dalle autorità locali, nell’ambito di un’escalation di toni con la stessa Agenzia. Una scelta che ha scatenato anche la reazione di Germania, Francia e Regno Unito che, in un comunicato congiunto, invitanoa “porre fine all’escalation nucleare” e “ad accettare adesso con urgenzasul tavolo” da marzo per resuscitare l’intesa del 2015 sul suo programma nucleare. Che la tensione trae l’Aiea fosse al di sopra del livello di guardia lo si era in realtà capito già a ...