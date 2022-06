La verità di Tommaso Zorzi sullo psicologo: “Sento di averne ancora bisogno” (Di venerdì 10 giugno 2022) Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso gli ha permesso di sconfiggere gli altri concorrenti in finale e vincere il reality. Nelle ultime ore, nella trasmissione Facciamo Finta, condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ha deciso di rivelare qualcosa di molto personale su di sé. Agganciandosi alle ultime dichiarazioni di Stefano De Martino, ha ammesso di essere pronto a tornare dallo psicologo per via dei suoi problemi di ansia. Questo l’ha anche spinto ad allontanarsi, almeno per ora, dai social network. Tommaso Zorzi pronto a riprendere la terapia dallo psicologo: “Da settimana prossima” Non è mai facile parlare di questioni delicate come la salute mentale. Negli ultimi mesi, però, la situazione si è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 giugno 2022)è stato uno dei concorrenti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso gli ha permesso di sconfiggere gli altri concorrenti in finale e vincere il reality. Nelle ultime ore, nella trasmissione Facciamo Finta, condotta da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ha deciso di rivelare qualcosa di molto personale su di sé. Agganciandosi alle ultime dichiarazioni di Stefano De Martino, ha ammesso di essere pronto a tornare dalloper via dei suoi problemi di ansia. Questo l’ha anche spinto ad allontanarsi, almeno per ora, dai social network.pronto a riprendere la terapia dallo: “Da settimana prossima” Non è mai facile parlare di questioni delicate come la salute mentale. Negli ultimi mesi, però, la situazione si è ...

Pubblicità

tuttopuntotv : La verità di Tommaso Zorzi sullo psicologo: “Sento di averne ancora bisogno” #gfvip #tommasozorzi #zorzando - sonoladgr : @discoveryplusIT @tommaso_zorzi Assolutamente leggo molte verità! Amiamo Tommaso e non vediamo l’ora di vedere il p… - ehiilele1 : @tommaso_minuto verità - Valenti62077729 : @Argutamente Appunto... dove sta la verità. A loro non credo sono come San Tommaso - Piergiulia6 : #PRELEMI certo che leggere questo commento è immaginare le sere a forte dei marmi collegandomi a @tommaso_zorzi di… -

La ricerca dell'equilibrio perfetto nelle forme geometriche di Stefano Paulon, tra luci e ombre del silenzio ... con il Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti e di Giacomo Balla che scompose letteralmente l'... per mezzo dei quali si interroga e ricerca le parziali verità che possono essere sovvertite un istante ... Quasi una storia vera Feninno ringrazia il professor Tommaso Evangelisti, per avergli per primo parlato di Castelnuovo, ... per aver giocato con la realtà dei nostri incontri in modo da avvicinare chi legge alla verità di ... Il Sussidiario.net ... con il Futurismo di FilippoMarinetti e di Giacomo Balla che scompose letteralmente l'... per mezzo dei quali si interroga e ricerca le parzialiche possono essere sovvertite un istante ...Feninno ringrazia il professorEvangelisti, per avergli per primo parlato di Castelnuovo, ... per aver giocato con la realtà dei nostri incontri in modo da avvicinare chi legge alladi ... Zorzi e Goffredo Cerza hanno litigato/ 'Non rapporto col fidanzato della Ramazzotti': la verità è un'altra!