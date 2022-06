Jovanotti | le renne e i caribu | o degli effetti collaterali del mangiare fiori di glicine

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) C’è un romanzo che credo meriterebbe di essere riscoperto, da tempo fuori catalogo in Italia e quasi mai citato in quei rari articoli che provano a raccontarci quella che è stata la fantascienza nel finale dello scorso millennio. Parlo de Le piume di Vurt di Jeff Noon, autore britannico, classe 1957, con all’attivo alcuni titoli notevolissimi, come Polline e Alice nel paese dei numeri. Un autore ai tempi anche riconosciuto come importante, proprio con Le piume di Vurt è andato a vincere, a metàanni Novanta, sia l’Arthur C. Clark Award che il John Wood Campbell Award. Autore iscritto d’ufficio, all’epoca, nell’infornata dei cyberpunk, seppur uscisse con qualche anno di ritardo rispetto all’infornata dei vari Gibson, Sterling e compagnia bella, vuoi per le tematiche tra il distopico e il cupo tecnologico, vuoi perché il suo immaginario bladerunneriano, quella è ...