Gravi criticità lavorative per il personale sanitario del Distretto di?Eboli

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 giugno 2022) di Monica De Santis Leche ogni giorno lamentano ildeldi Eboli, in particolare quello di?Oliveto Citra, con conseguenze sul lavoro che viene svolto, sono state rappresentate, nuovamente, attraverso una nota comune da Andrea Pastore Coordinatore Cisl Fp Area Centro Nord, Lorenzo Conte Coordinatore Area Centro Sud, il Capo Dipartimento Sanità Pietro Antonacchio e il Segretario Provinciale della Cisl Fp di Salerno Alfonso Della Porta. Nella nota si denuncia l’assenza di uno spogliatoio per il, e, fatto ancor più grave, nonostante per le cure domiciliari ai pazienti fragili siano assegnate molteplici unità infermieristiche, scarseggiano le autovetture con il consequenziale rischio per gli infermieri di non poter prestare ai pazienti ...