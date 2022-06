Francesco Chiofalo | intervento per rimuovere una massa nera | come sta ora

(Di venerdì 10 giugno 2022)si è sottoposto ad un delicatoall’ospedale San Camillo di Roma perunasta ora Ore difficili per uno degli ex protagonisti di La Pupa ed il Secchione. Poche ora fa,è stato ricoverato in ospedale per una delicata operazione. Al centro dell’chirurgico, l’asportazione di unadi origine conosciuta che è stata ritrovata nel suo setto nasale.poco prima dell’(screenshot)Non si sa ancora di che cosa si tratti esattamente. Per avere più informazioni sarà necessario attendere l’esame istologico, ...

Pubblicità

barbaradurso_ : RT @pomeriggio5: Francesco Chiofalo: 'Ieri mi sono operato, avevo una massa nera nel naso' Ci racconta com'è andata a #Pomeriggio5 https:… - francobus100 : Francesco Chiofalo, viso tumefatto e naso che sanguina. I video social dopo l'intervento fanno scoppiare la polemic… - Frankf1842 : RT @fanpage: Sangue dal naso e volto tumefatto. Francesco Chiofalo dopo l'operazione condivide tutto sui social con i suoi fan https://t.co… - infoitcultura : Francesco Chiofalo, nuova operazione: le sconvolgenti immagini del viso tumefatto e insanguinato - infoitcultura : Francesco Chiofalo con il viso tumefatto dopo l’operazione: “Il naso è distrutto ma sto bene” -

Jacopo D'Antuono)dopo l'operazione: "Sono in ansia"/ "Spero non sia un tumore" Nek e Gabbani, tutti i loro successi Musica e solidarietà viaggiano di pari passo nella diretta di ..., come sta dopo l'operazione Aggiornamenti a Pomeriggio 5 Come staIeri l'ex pupo si è sottoposto ad un'intervento al viso per estrarre una massa sospetta da ...Come sta Francesco Chiofalo Ieri l’ex pupo si è sottoposto ad un’intervento al viso per estrarre una massa sospetta da sottoporre ad esame istologico. Il giorno dopo Francesco è in collegamento con ...Francesco Chiofalo parla dopo l’operazione e fa una proposta choc Infine, nella puntata di oggi il noto influencer Francesco Chiofalo ha parlato della sua recente operazione al naso. Infatti, il ...