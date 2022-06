Femminicidio | marito strangola la moglie 50enne e poi si toglie la vita

Pubblicità

Tg3web : La Ministra Cartabia ha chiesto ai suoi ispettori di avviare approfondimenti sugli omicidi di Sarzana e sul duplice… - Carla12450515 : RT @PagliariniSte: Nemmeno il tempo di finire di raccontare la cronaca di un femminicidio, che ne arriva subito un altro. Oggi a #Vicenza,… - messveneto : Doppio femminicidio, l’omicida girava con le granate in auto. L’ex marito di Gabriela: «L’aveva già minacciata di m… - ilDifforme : Due donne sono state assassinate dal marito e fidanzato, che poi si è tolto la vita. L’uomo aveva già raccolto nel… - Anto72web : Una donna viene uccisa due volte, prima dal suo assassino (ex, marito, compagno) poi dallo stato e società che si r… -

Ennesimo, questa volta a Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia. Una coppia di coniugi ... Mentre ilche l'ha assassinata, Giuseppe Santarosa, aveva 55 anni e lavorava per un ...Ilavrebbe sparato contro la moglie, uccidendola, poi si sarebbe tolto la vita. Ancora ... Cartabia chiede approfondimenti sui casi di Sarzana e Vicenza Questo ennesimoarriva poche ...La vittima è Lorena Puppo, 50enne di Stiago di Fossalta che lavorava per un impresa di pulizie. Mentre il marito che l'ha assassinata, Giuseppe Santarosa, aveva 55 anni e lavorava per un istituto di v ...Una lettera anonima di «un’amica», un avvertimento a Lidia Miljkovic: «Non andare in giro, sei in pericolo». Era stata trovata nella cassetta postale della nuova abitazione della donna tre giorni prim ...