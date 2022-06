F1, George Russell: “È stata una giornata difficile e chiaramente non siamo così competitivi come speravamo” (Di venerdì 10 giugno 2022) George Russell commenta la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava tappa del Mondiale F1 2022. Il britannico ha concluso il turno in settima posizione alle spalle del francese Pierre Gasly (AlphaTauri). Mercedes insegue Ferrari e Red Bull al termine di una giornata in cui il marchio tedesco ha dovuto fronteggiare su entrambe le monoposto dei problemi legati al porpoising, tornato protagonista in quel di Baku per diverse formazioni. L’ex portacolori della Williams ha commentato ai media come riporta il portale della casa di Stoccarda: “È stata una giornata difficile e chiaramente non siamo così competitivi come speravamo. È ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022)commenta la propria opinione al termine delle prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottava tappa del Mondiale F1 2022. Il britannico ha concluso il turno in settima posizione alle spalle del francese Pierre Gasly (AlphaTauri). Mercedes insegue Ferrari e Red Bull al termine di unain cui il marchio tedesco ha dovuto fronteggiare su entrambe le monoposto dei problemi legati al porpoising, tornato protagonista in quel di Baku per diverse formazioni. L’ex portacolori della Williams ha commentato ai mediariporta il portale della casa di Stoccarda: “Èunanon. È ...

