Eni - Idrogeno, inaugurato il secondo distributore italiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Un nuovo passo verso la mobilità sostenibile, ma sopratutto il primo di una serie di distributori che Eni intende portare sul territorio italiano: è stata inaugurata oggi la seconda stazione di rifornimento di Idrogeno in Italia, in Veneto. Il colosso energetico ha deciso di avviare questo progetto nel Comune di Venezia non per caso: proprio a Marghera, infatti, si trova la cosiddetta Hydrogen Valley, un consorzio di aziende che da quasi 20 anni si sperimenta l'utilizzo dell'Idrogeno come fonte di energia pulita e alternativa ai combustibili fossili. L'iniziativa può contare sul supporto delle istituzioni locali, con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in prima linea nell'appoggiare la creazione di questo distributore, integrato nella già esistente stazione di rifornimento di carburante e di ricarica delle auto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 giugno 2022) Un nuovo passo verso la mobilità sostenibile, ma sopratutto il primo di una serie di distributori che Eni intende portare sul territorio: è stata inaugurata oggi la seconda stazione di rifornimento diin Italia, in Veneto. Il colosso energetico ha deciso di avviare questo progetto nel Comune di Venezia non per caso: proprio a Marghera, infatti, si trova la cosiddetta Hydrogen Valley, un consorzio di aziende che da quasi 20 anni si sperimenta l'utilizzo dell'come fonte di energia pulita e alternativa ai combustibili fossili. L'iniziativa può contare sul supporto delle istituzioni locali, con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in prima linea nell'appoggiare la creazione di questo, integrato nella già esistente stazione di rifornimento di carburante e di ricarica delle auto ...

Pubblicità

TribunaEconomic : Stazione di servizio @eni per il rifornimento di #idrogeno per la mobilità, inaugurata a #Venezia… - Simo07827689 : RT @dukana2: Mentre la #Basilicata crepa ??il #CessoDestra si mena per le poltrone e ci vende ai criminali #Eni per finte #rinnovabili??stoc… - effebot : RT @Hydronews2: È uscita la HydroNewsLetter n.23 #idrogeno @mims_gov @eni @ToyotaMotorCorp @snam @ExpoHydrogen #H2IT @Fed_Anima @ErreDueGas… - dukana2 : Mentre la #Basilicata crepa ??il #CessoDestra si mena per le poltrone e ci vende ai criminali #Eni per finte… - Hydronews2 : È uscita la HydroNewsLetter n.23 #idrogeno @mims_gov @eni @ToyotaMotorCorp @snam @ExpoHydrogen #H2IT @Fed_Anima… -