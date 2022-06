Elezioni comunali a Genova, Marco Bucci cerca la riconferma. In corsa anche un candidato No Vax (Di venerdì 10 giugno 2022) C’è anche Genova tra le città al voto per le comunali il prossimo 12 giugno. Il capoluogo della Liguria si prepara a un nuovo capitolo dopo 5 anni a dir poco drammatici, segnati dal crollo del Ponte Morandi e dalla pandemia di Coronavirus. Il sindaco uscente di centrodestra, Marco Bucci, è alla ricerca della riconferma dopo la sua storica elezione nel 2017, quando per la prima volta in quarant’anni la sinistra ha perso la guida della città della Lanterna. Per il centrosinistra c’è Ariel Dello Strologo, sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 Stelle. In totale sono 7 i candidati alla carica di sindaco: Marco Bucci, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva, Udc, Lista Toti, Vince ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) C’ètra le città al voto per leil prossimo 12 giugno. Il capoluogo della Liguria si prepara a un nuovo capitolo dopo 5 anni a dir poco drammatici, segnati dal crollo del Ponte Morandi e dalla pandemia di Coronavirus. Il sindaco uscente di centrodestra,, è alla ridelladopo la sua storica elezione nel 2017, quando per la prima volta in quarant’anni la sinistra ha perso la guida della città della Lanterna. Per il centrosinistra c’è Ariel Dello Strologo, sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 Stelle. In totale sono 7 i candidati alla carica di sindaco:, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva, Udc, Lista Toti, Vince ...

Pubblicità

ZanAlessandro : “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezion… - fattoquotidiano : Agostino Sansone intercettato mentre tratta il suo sostegno a un candidato di Forza Italia alle prossime elezioni c… - Tg3web : È stato arrestato a Palermo Pietro Polizzi, candidato per Forza Italia alle elezioni comunali di domenica prossima.… - zucconiluca : Ed anche per queste elezioni, si è parlato di tutto tranne che su ciò per cui si vota (comunali e referendum). Inve… - ACiavula : Elezioni comunali: Intervista a Maria Luisa Cricelli della lista 'RinnoviAmo Caulonia' - Ciavula: -