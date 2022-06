Dossena | viaggio in anteprima sul ponte tibetano più lungo del mondo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 giugno 2022). Quaranta minuti sospesi nel vuoto, in mezzo al cielo di. Un passo dopo l’altro, sui 1200 gradini del nuovissimoche, con i suoi 550 metri di lunghezza, collega il roccolo Corna Bianca al centro abitato del paese. Il percorso aereo recupera idealmente una parte del tracciato dell’antica via Mercatorum, andata perduta in seguito alla realizzazione della strada provinciale-Serina. Ildel Sole, questo il suo nome, sabato 11 giugno apre finalmente al pubblico dopo essere stato “testato” dalla popolazione del paese, invitata a provare inl’esperienza dal sindaco Fabio Bonzi e dall’Azienda Speciale, la società partecipata del Comune che gestisce l’attrazione. Le prenotazioni, obbligatorie, sono ...