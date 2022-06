Con il cuore Nel nome di Francesco 2022 ospiti stasera su Rai 1: chi canta? Scaletta (Di venerdì 10 giugno 2022) stasera 9 giugno 2022 torna in prima serata su Rai 1 l’evento di beneficenza Con il cuore nel nome di Francesco, condotto da Carlo Conti: scopriamo chi sono gli ospiti noti dello spettacolo che prenderanno parte alla ventesima edizione dell’evento. Leggi anche: Isola dei Famosi venerdì 10 giugno: stasera c’è la puntata? Orario Con il cuore... Leggi su donnapop (Di venerdì 10 giugno 2022)9 giugnotorna in prima serata su Rai 1 l’evento di beneficenza Con ilneldi, condotto da Carlo Conti: scopriamo chi sono glinoti dello spettacolo che prenderanno parte alla ventesima edizione dell’evento. Leggi anche: Isola dei Famosi venerdì 10 giugno:c’è la puntata? Orario Con il...

Pubblicità

GiovaQuez : 'L'Ucraina è come una prostituta infettata con Aids che vuole uccidere più persone possibili' 'E' Zelensky ad uccid… - OndeFunky : Ed è l'unico posto dove è giusto essere domani sera (io purtroppo solo con il cuore perchè è il momento per me di a… - CarloCalenda : Questa pagina te la dedico con tutto il cuore ?@EnricoLetta? - FalcoN18236637 : @FAP3456 @teo_acm Bisogna sperare che torni su altissimi livelli, e cmq bisogna fare anche i conti con la realtà...… - armin_iseni : @AlfredoPedulla Alfredo lo sai che se dybala non viene all'inter dovrò cancellare il tatuaggio sul cuore con il tuo nome?? -