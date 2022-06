Caso Shalabayeva, tutti assolti, con formula piena. Gli imputati: oltre la soddisfazione, resta il dolore (Di venerdì 10 giugno 2022) Caso Shalabayeva, assolti tutti gli imputati e con formula piena: «Perché il fatto non sussiste». Quello della moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, e di sua figlia Alua, non fu un sequestro di persona: a decretarlo i giudici della Corte di Appello di Perugia con la sentenza di assoluzione, pronunciata dopo quasi dieci ore di camera di consiglio. Un verdetto con cui i magistrati hanno ribaltato il giudizio di primo grado per Renato Cortese, Maurizio Improta, i poliziotti Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma, Stefano Leoni e il giudice di pace Stefania Lavore, imputati del processo per l’espulsione della Sahalbayeva e della figlia Alua, avvenuta nel 2013. Caso Shalabayeva, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022)glie con: «Perché il fatto non sussiste». Quello della moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, e di sua figlia Alua, non fu un sequestro di persona: a decretarlo i giudici della Corte di Appello di Perugia con la sentenza di assoluzione, pronunciata dopo quasi dieci ore di camera di consiglio. Un verdetto con cui i magistrati hanno ribaltato il giudizio di primo grado per Renato Cortese, Maurizio Improta, i poliziotti Francesco Stampacchia, Luca Armeni, Vincenzo Tramma, Stefano Leoni e il giudice di pace Stefania Lavore,del processo per l’espulsione della Sahalbayeva e della figlia Alua, avvenuta nel 2013., ...

