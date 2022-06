Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: “Prima di lei ero un Don Giovanni” (Di venerdì 10 giugno 2022) Carlo Conti ha sempre confessato che con Francesca Vaccaro si è trattato di un amore a Prima vista. Lei è stata la donna che gli ha fatto cambiare il suo modo di essere, facendolo passare dall’essere un Don Giovanni, come si riteneva Prima di conoscerla, ad una persona che riesce a pensare solo alla propria compagna e a nessun altra. L’amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è sempre stato intenso anche quando per alcuni anni i due sono stati separati. E’ stato proprio Carlo Conti in occasione di una intervista a dichiarare: “Prima di conoscerla ero malato di DonGiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)ha sempre confessato che consi è trattato di un amore avista. Lei è stata la donna che gli ha fatto cambiare il suo modo di essere, facendolo passare dall’essere un Don, come si ritenevadi conoscerla, ad una persona che riesce a pensare solo alla propria compagna e a nessun altra. L’amore traè sempre stato intenso anche quando per alcuni anni i due sono stati separati. E’ stato proprioin occasione di una intervista a dichiarare: “di conoscerla ero malato di Donte, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di ...

Pubblicità

GiovaQuez : L'appello al voto di un Berlusconi in tonalità Carlo Conti #DrittoeRovescio - FiorellaMannoia : Gran finale con @gaetanocurreri e gli Stadio @roncellamare @SamueleBersani Ho fatto cantare anche Carlo Conti. ??… - AuxiliumCoop : RT @francescoassisi: 'Con il Cuore', la gara benefica, condotta da Carlo Conti, verrà trasmessa in diretta da Assisi, venerdì 10 giugno all… - extraterra62 : RT @Avvenire_Nei: Vent'anni 'Con il cuore'. #Assisi canta per gli ultimi - Avvenire_Nei : Vent'anni 'Con il cuore'. #Assisi canta per gli ultimi -