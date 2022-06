Atalanta, El Shaarawy nel mirino: contatti già avviati per l’esterno (Di venerdì 10 giugno 2022) Stephan El Shaarawy potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha avviato i contatti per l’esterno Stephan El Shaarawy potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dopo una stagione altalenante alla Roma, l’esterno è in cerca di una nuova avventura per rilanciarsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bergamaschi hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore, che non chiude a questa possibilità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Stephan Elpotrebbe diventare un nuovo giocatore dell’. Il club nerazzurro ha avviato iperStephan Elpotrebbe diventare un nuovo giocatore dell’. Dopo una stagione altalenante alla Roma,è in cerca di una nuova avventura per rilanciarsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bergamaschi hanno avviato icon l’entourage del giocatore, che non chiude a questa possibilità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Atalanta sulle tracce di El Shaarawy per l'attacco ?? - gilnar76 : Ex #Milan – El Shaarawy verso l’Atalanta: avviati i contatti per l’esterno #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - milansette : Ex Milan - El Shaarawy piace all'Atalanta: avviati i contatti con la Roma #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Ex Milan - El Shaarawy piace all'Atalanta: avviati i contatti con la Roma: Come riportato dalla Gazzetta dello Spor… - SimoneFalc01 : El Shaarawy all’Atalanta e Guedes alla Roma lo fareste? Nessun lato affettivo nella risposta ahahaha -