Allerta meteo per vento a Roma e nel Lazio venerdì 10 giugno 2022: le previsioni di oggi e domani (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo l’Allerta meteo di ieri per pioggia e temporali su buona parte del Lazio, per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso un altro bollettino, ma questa volta per il forte vento che potrebbe ‘scatenarsi’ su tutta la Regione. Allerta vento nel Lazio: ecco fino a quando Dalla serata di ieri, giovedì 9 giugno, e per le successive 24 ore sul Lazio, come fa sapere la Protezione Civile, si prevedono venti dai quadranti settentrionali, da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Quindi, è Allerta gialla su tutto il territorio, su tutte le zone della Regione. Allerta meteo, in arrivo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo l’di ieri per pia e temporali su buona parte del, per la giornata dila Protezione Civile ha emesso un altro bollettino, ma questa volta per il forteche potrebbe ‘scatenarsi’ su tutta la Regione.nel: ecco fino a quando Dalla serata di ieri, giovedì 9, e per le successive 24 ore sul, come fa sapere la Protezione Civile, si prevedono venti dai quadranti settentrionali, da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Quindi, ègialla su tutto il territorio, su tutte le zone della Regione., in arrivo ...

