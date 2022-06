"Votare sì è un atto di civiltà". Vincenzo Pepe sul referendum giustizia (Di giovedì 9 giugno 2022) «Mille detenzioni ingiuste all'anno non sono fisiologiche, ma il segnale di un malessere». Ne è convinto il presidente nazionale dell'associazione Fareambiente e professore associato di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», Vincenzo Pepe, in merito ai referendum sulla giustizia in programma domenica prossima, 12 giugno.Professor Pepe, l'associazione Fareambiente si è schierata per il sì a tutti e cinque i quesiti referendari. «Sì, perché noi abbiamo una visione dell'ambientalismo che non è solo la tutela delle risorse naturali, ma è tutto ciò che ci circonda, anche l'immaterialità. Lo sviluppo sostenibile di una comunità, di un territorio passa attraverso l'equità e una buona qualità della vita si ha quando si respira dell'aria pulita, quando vi è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) «Mille detenzioni ingiuste all'anno non sono fisiologiche, ma il segnale di un malessere». Ne è convinto il presidente nazionale dell'associazione Fareambiente e professore associato di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»,, in merito aisullain programma domenica prossima, 12 giugno.Professor, l'associazione Fareambiente si è schierata per il sì a tutti e cinque i quesiti referendari. «Sì, perché noi abbiamo una visione dell'ambientalismo che non è solo la tutela delle risorse naturali, ma è tutto ciò che ci circonda, anche l'immaterialità. Lo sviluppo sostenibile di una comunità, di un territorio passa attraverso l'equità e una buona qualità della vita si ha quando si respira dell'aria pulita, quando vi è ...

