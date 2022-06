Vittoria, sanzioni a chi brucia rifiuti agricoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Vittoria – A Vittoria scattano le sanzioni a chi brucia i rifiuti agricoli. Lo prevede l’ordinanza n.54 del 7 giugno 2022, a firma del sindaco che disciplina la gestione dei rifiuti agricoli a tutale della salute pubblica.L’ordinanza è relativa alla gestione dei sottoprodotti di origine agricola, derivanti dalla estirpazione delle piante, a completamento del ciclo colturale, e contiene le norme da seguire e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto della stessa.Si tratta, in ogni caso, di sanzioni amministrative e penali e l’inottemperanza della stessa, oltre ai provvedimenti di natura economica, prevede anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria, salvo che il fatto costituisca reato più ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022)– Ascattano lea chi. Lo prevede l’ordinanza n.54 del 7 giugno 2022, a firma del sindaco che disciplina la gestione deia tutale della salute pubblica.L’ordinanza è relativa alla gestione dei sottoprodotti di origine agricola, derivanti dalla estirpazione delle piante, a completamento del ciclo colturale, e contiene le norme da seguire e leda applicare in caso di mancato rispetto della stessa.Si tratta, in ogni caso, diamministrative e penali e l’inottemperanza della stessa, oltre ai provvedimenti di natura economica, prevede anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria, salvo che il fatto costituisca reato più ...

Advertising

NicolaPorro : Così #Orban ha costretto l'#Europa ad accettare le sue condizioni sulle #sanzioni alla Russia?? - MaurizioDArgent : @federicofubini Sì, se la politica fosse solo aritmetica, ma é qualcosa di più della meccanica: far rientrare anche… - Alesa2022 : @Antoninos101 @Maurizi69509571 @Gianl1974 Dove vincono? Non mi sembra una gran vittoria. La Russia é sull’orlo del… - Vita66011510 : @lucianocapone Molto bene, questi solo i primi frutti dei nostri sanzioni, è un passo verso la vittoria...! ?? - QuelloKeSbrocca : RT @cinziotta73: Volevo avvisare i Migliori che, mentre twittano gioiosi per la vittoria ottenuta per il #caricabatterieUnico, il prezzo de… -