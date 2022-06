Ultime Notizie – Vanoni (Ey): ‘Oggi è estensione di ogni funzione core azienda’ (Di giovedì 9 giugno 2022) La comunicazione “è sempre più preziosa nel costruire la reputazione di un brand e nel preservarlo” perché “ha radici nell’anima dell’azienda e antenne e sensori all’esterno” e perché “oggi è una estensione di ogni funzione core dell’azienda: non è pensabile che non abbia radici nelle Hr, nel finance, nelle operation. Inoltre inizia a giocare un ruolo sempre più compiuto di influencer nelle fasi di awareness, preference, decisione e di strumento di empowerment di relazioni”. E’ quanto ha detto Alessandro Vanoni, brand & communications leader Ey in Italia, nel corso di un suo intervento al Forum della Comunicazione. “Il b2b, oggi, è il laboratorio della comunicazione perché possiede il bene più prezioso: i contenuti e sta imparando a sfruttarli attraverso un mix bilanciato ed evoluto con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) La comunicazione “è sempre più preziosa nel costruire la reputazione di un brand e nel preservarlo” perché “ha radici nell’anima dell’azienda e antenne e sensori all’esterno” e perché “oggi è unadidell’azienda: non è pensabile che non abbia radici nelle Hr, nel finance, nelle operation. Inoltre inizia a giocare un ruolo sempre più compiuto di influencer nelle fasi di awareness, preference, decisione e di strumento di empowerment di relazioni”. E’ quanto ha detto Alessandro, brand & communications leader Ey in Italia, nel corso di un suo intervento al Forum della Comunicazione. “Il b2b, oggi, è il laboratorio della comunicazione perché possiede il bene più prezioso: i contenuti e sta imparando a sfruttarli attraverso un mix bilanciato ed evoluto con ...

