' Ti sgozzo e bevo il tuo sangue' Coppia assediata dall' ex fidanzato - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 9 giugno 2022) Lui non si dà pace per la fine della relazione, minaccia di morte i due e invia centinaia di messaggi ai ...

Advertising

qn_lanazione : 'Ti sgozzo e bevo il tuo sangue'. Coppia assediata dall’ex fidanzato - DeaDCeLL77 : Sgozzo un muflone e ne bevo il sangue. -

LA NAZIONE

Lui non si dà pace per la fine della relazione, minaccia di morte i due e invia centinaia di messaggi ai ...Lui non si dà pace per la fine della relazione, minaccia di morte i due e invia centinaia di messaggi ai ... "Ti sgozzo e bevo il tuo sangue". Coppia assediata dall’ex fidanzato Lui non si dà pace per la fine della relazione, minaccia di morte i due e invia centinaia di messaggi ai cellulari ...