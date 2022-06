(Di giovedì 9 giugno 2022) «Io noncattiva, è che mi disegnano così» diceva Jessica Rabbit. E asta a pennello. Lei, dopo una laurea in Scienze delle Comunicazioni riesce a farsi largo nel mondo dello spettacolo ma lontano dai riflettori come imprenditrice, sposa il conduttore Paolo Bonolis, ha tre figli (Silvia di 19, Davide appena maggiorenne e Adele di 14) e un po’ per gioco, sicuramente all’improvviso, si è ritrovata negli ultimi tempi a diventare una di quei personaggi che dividono quell’Italia appiccicata al piccolo schermo come opinionista del Grande Fratello e al grande cellulare per i suoi post su Instagram. Quando fai il suo nome la gente sgrana gli occhi, pochino di amarla ma alla fine tutti vogliono farsi gli affari suoi. Ma, insomma, chi è? «Una donna di ...

Advertising

ParliamoDiNews : sonia bruganelli: sono molto divisiva perche’… - la difesa di elisabetta franchi. e su bonolis... - Media e Tv… - SBruganelli : RT @davidedesario: Sonia Bruganelli si racconta: «Sono libera e dico ciò che penso, ma questo sui social dà fastidio» Qui La mia intervista… - davidedesario : Sonia Bruganelli si racconta: «Sono libera e dico ciò che penso, ma questo sui social dà fastidio» Qui La mia inter… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, gli auguri al figlio Davide per il 18esimo compleanno - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli, dedica speciale al figlio Davide per i 18 anni -

Il Sussidiario.net

, dopo una laurea in Scienze delle Comunicazioni entra a far parte del mondo dello spettacolo ma lontano dai riflettori come imprenditrice. Nel 2022 sposa il conduttore Paolo Bonolis ...'Una donna di 48 anni che fa l'imprenditrice divertendosi': si descrive cosìin una intervista a Leggo . 'Io sono una molto divisiva - ammette la moglie di Paolo Bonolis, nota per le sue provocazioni via social - . Per un motivo semplice: sono una persona ... Sonia Bruganelli: 'Sono divisiva'/ 'C'è un'ipocrisia dilagante, dittatura del politicamente corretto' Il figlio maggiore di Paolo e Sonia Bruganelli ha tagliato il traguardo della maggiore età. E sui social sono piovuti gli auguri e l'amore della mamma. Che due anni fa aveva svelato un progetto che li ...Davide Bonolis ha studiato al liceo sportivo scientifico ma sogna una carriera nel mondo della televisione. Davide Bonolis, il desiderio del figlio di Paolo Bonolis: ecco di cosa si tratta. Davide Bon ...