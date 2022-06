Skriniar-PSG, pista calda: l’Inter spara alto per la cessione (Di giovedì 9 giugno 2022) del forte centrale slovacco Sono ore molto intense per il mercato dell’Inter, sia in entrata che in uscita. In queste ore, infatti, il PSG ha comunicato all’Inter il suo forte interesse nei confronti di Milan Skriniar. C’è però un problema: l’Inter sta tenendo molto alte le richieste per lasciarlo partire e questo frena attualmente il Psg, che si tiene per ora fermo, senza sbilanciarsi oltre. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) del forte centrale slovacco Sono ore molto intense per il mercato del, sia in entrata che in uscita. In queste ore, infatti, il PSG ha comunicato alil suo forte interesse nei confronti di Milan. C’è però un problema:sta tenendo molto alte le richieste per lasciarlo partire e questo frena attualmente il Psg, che si tiene per ora fermo, senza sbilanciarsi oltre. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

