Scooby-Doo | Mystery Machine diventa una meta per le vacanze in California grazie ad Airbnb

I fan di Scooby-Doo potranno prenotare un soggiorno nell'iconica Mystery Machine grazie a Airbnb, ecco tutti i dettagli. Dal 16 giugno si potrà prenotare un soggiorno davvero unico su Airbnb: i fan di Scooby Doo potranno infatti alloggiare nella famosa Mystery Machine. Sarà possibile vivere l'esperienza unica in California e nel progetto è coinvolto anche Matthew Lillard, attore che ha interpretato Shaggy nel film arrivato 20 anni fa nelle sale. La simpatica proposta è stata ideata per celebrare il ventesimo anniversario della distribuzione nelle sale del film live-action Scooby Doo. La Mystery Machine è quindi stata inserita nella categoria dedicata ai camper

