Rahhal morto per salvare bimbi in mare | Mattarella valuta medaglia al valor civile

ciropellegrino : Onore a #RahhalAmarri, 42 anni, titolare del Lido dei Gabbiani al Villaggio Coppola, #CastelVolturno (Caserta) mort… - fanpage : 'Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare” Si chiamava Rahhal Amarri, 42 an… - fanpage : Una medaglia al valor civile a Rahhal Amarri ??? - dangelo_luciana : RT @karimamoual: Poi c’è #Rahhal Amari,42 anni, marocchino, gestore di un lido che si è gettato tra le onde salvando 2 bambini. È morto a r… - nuccia20 : RT @karimamoual: Poi c’è #Rahhal Amari,42 anni, marocchino, gestore di un lido che si è gettato tra le onde salvando 2 bambini. È morto a r… -

Il Quirinale ha chiesto di conoscere la storia del gestore del lido che ha sacrificato la sua vita per salvare due bimbi in difficoltà tra le onde del mare. "Era tifoso del Napoli e voleva portare qui ...A rendere omaggio aRoberto Fico . 'Il gesto dell'immigrato marocchino che ieri ha salvato due bimbi in mare ed è poi, è stato assolutamente generosissimo, straordinario, commovente e ...Una medaglia al valor civile a Rahhal Amarri, il bagnino di 42 anni, originario del Marocco, morto da eroe martedì mattina, 7 giugno, per salvare due bambini che rischiavano di affogare a mare al Lido ...Il Quirinale ha chiesto di conoscere la storia del gestore del lido che ha sacrificato la sua vita per salvare due bimbi in difficoltà tra le onde del ...