«Non capisco gli allenatori che prendono sempre appunti: è la lista della spesa? Dopo vanno al supermercato?» (Di giovedì 9 giugno 2022) Neil Warnock ha conquistato in Inghilterra più promozioni di qualsiasi altro allenatore. Con otto squadre diverse. Uno specialista di lunghissimo corso, uno di quei gran personaggi del calcio anglosassone. Sta per ritirarsi, ma in pochi gli credono. Il Telegraph l’ha intervistato, e tra decine di ragionamenti e aneddoti, lancia una frecciata mica male agli moderni allenatori che prendono appunti su appunti in panchina, durante le partite. “È la loro lista della spesa? Andranno da Tesco Dopo la partita? Cosa succede se non riesci a ricordare certe cose durante l’intervallo?” Del calcio moderno un’altra cosa che non sopporta sono i cellulari, e i selfie: “E anche i giocatori che indossano grandi cuffie quando scendono dall’autobus e non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Neil Warnock ha conquistato in Inghilterra più promozioni di qualsiasi altro allenatore. Con otto squadre diverse. Uno speciadi lunghissimo corso, uno di quei gran personaggi del calcio anglosassone. Sta per ritirarsi, ma in pochi gli credono. Il Telegraph l’ha intervistato, e tra decine di ragionamenti e aneddoti, lancia una frecciata mica male agli modernichesuin panchina, durante le partite. “È la loro? Andranno da Tescola partita? Cosa succede se non riesci a ricordare certe cose durante l’intervallo?” Del calcio moderno un’altra cosa che non sopporta sono i cellulari, e i selfie: “E anche i giocatori che indossano grandi cuffie quando scendono dall’autobus e non ...

Advertising

AlbertoBagnai : Capisco che i punturini pandemici possano abboccare, ma chi ha vissuto il vero Dibattito sa bene a che gioco giochi… - GiovaQuez : Bompiani: 'Non capisco questo collegamento tra no vax e Putin. I manipolabili sono quelli che credono all'informazi… - fabiochiusi : Io capisco che le destre si vergognino di anni e anni di lodi a Putin ma non riescano a dirlo. Che ora però vengan… - piafrancesca87 : @SonoUnaCarota00 Non può farlo, io capisco che si sta parlando di parte finale, ma non è una saga semplice, è l’arc… - justcyphers : @VittorioRevelli @DiegoFusaro Capisco che la cultura non sia il tuo forte, ma nonostante i chiari problemi degli US… -