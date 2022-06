"Morta per colpa dei giudici, vengano a vederla nella bara": Vicenza, la pesantissima accusa del compagno di Lidia (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutta la rabbia di Daniele Mondello, il compagno di Lidia Miljkovic, la donna serba ammazzata a Vicenza ieri, mercoledì 8 giugno, dal suo ex, Zlatan Vasiljevic, che nella sua furia omicida, dopo aver sganciato anche degli ordigni, ha ucciso anche la sua nuova donna. Li hanno ritrovati senza vita all'interno dell'auto, il più drammatico dei finali per la caccia all'uomo che ha inquietato Vicenza e l'intero Veneto nella giornata di ieri. E, come detto, Daniele Mondello è una furia. È disperato. Ha perso la sua compagna e ora sfoga tutta la sua rabbia in un'intervista a Repubblica, in cui punta il dito contro la magistratura: "Vorrei che giudici e assistenti sociali venissero al funerale di Lidia e guardassero bene quella bara", tuona. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutta la rabbia di Daniele Mondello, ildiMiljkovic, la donna serba ammazzata aieri, mercoledì 8 giugno, dal suo ex, Zlatan Vasiljevic, chesua furia omicida, dopo aver sganciato anche degli ordigni, ha ucciso anche la sua nuova donna. Li hanno ritrovati senza vita all'interno dell'auto, il più drammatico dei finali per la caccia all'uomo che ha inquietatoe l'intero Venetogiornata di ieri. E, come detto, Daniele Mondello è una furia. È disperato. Ha perso la sua compagna e ora sfoga tutta la sua rabbia in un'intervista a Repubblica, in cui punta il dito contro la magistratura: "Vorrei chee assistenti sociali venissero al funerale die guardassero bene quella", tuona. ...

