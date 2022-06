«Mi sento accaldata» | malore durante le lezioni a scuola | morta bambina di 10 anni

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tragedia a. E’ stata colpita da unimprovviso,una lezione a, unadi 10. Prima il ritorno a casa, poi l’aggravarsi delle condizioni e, infine, la disperata corsa in ospedale dove però si è reso inutile l’intervento dei medici che poco dopo ne hanno dichiarato il decesso in pronto soccorso. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi a Bisceglie, BAT, e, ora, la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per accertare i fatti ed eventuali responsabilità. La tragedia risale al 3 giugno, ma è venuta a galla soltanto oggi, dopo che i genitori dellahanno deciso di sporgere denuncia. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia, su richiesta esplicita della famiglia e anche della Asl Bat che l’aveva già chiesta per finalità ...

