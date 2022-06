LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia passa ai quarti nel ricurvo maschile (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.51 Siamo pronti per il ricurvo femminile. Tra 10 minuti le prime frecce, presente anche l’Italia. 9.47 Termina anche la sfida per quanto riguarda il compound maschile con il passaggio ai quarti di Estonia, Danimarca, Germania ed Olanda. 9.44 Svizzera, Turchia, Francia, Germania, Ucraina, Italia, Regno Unito e Germania passano ai quarti di finale del ricurvo per quanto riguarda la competizione a squadre. Tra poco la sfida al femminile. 9.41 L’Ucraina attende l’Italia ai quarti di finale nel ricurvo maschile. La partita si svolgerà alle 10.46. 9.39 l’Italia avanza e passa ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.51 Siamo pronti per ilfemminile. Tra 10 minuti le prime frecce, presente anche. 9.47 Termina anche la sfida per quanto riguarda il compoundcon ilggio aidi Estonia, Danimarca, Germania ed Olanda. 9.44 Svizzera, Turchia, Francia, Germania, Ucraina, Italia, Regno Unito e Germaniano aidi finale delper quanto riguarda la competizione a squadre. Tra poco la sfida al femminile. 9.41 L’Ucraina attendeaidi finale nel. La partita si svolgerà alle 10.46. 9.39avanza eai ...

